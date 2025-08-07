augusztus 7., csütörtök

Mitől habzik?

31 perce

Ez most szódavíz vagy jégkása?

Habzó hűsítő sokkolt a balatoni strandon. Ez egy új trend, vagy a selejtes volt a jégkása?

A képek beküldője éppen nyaral a Balaton partján, kikapcsolódik. Ilyenkor jól esik egy jégkása, vesz hát egyet. Mit sem sejtve fogyasztja. A hűsítő fele már elfogyott, mire feltűnt neki valami fura: a jégkása habzik!

Ilyenkor felmerül pár kérdés: Ez normális? Valami baj van az italommal? Vajon ez csak nekem fura?

GALÉRIA: Habzik a jégkása


Nem ez lenne az első eset, hogy egy ilyen szokatlan jelenség csupán újítás, a klasszikus jégkása egy új változata. 

Mitől habozhat a jégkása?

  • Sok levegő kerülhetett a keverékbe, túl gyors turmixolás miatt.
  • Néhány szirup, és cukros oldat habot képezhet keveréskor.
  • Az egyik leggyakoribb műszaki ok a habzásra, ha egy kis mosószer marad a gépben. Tisztításkor ezeket a keverő gépeket alaposan ki kell öblíteni.
  • A gép túlmelegedhetett, ilyenkor a keverék nem fagy meg igazán, és habos állagúvá válhat.
  • Szódavíz, szénsavas italok, gyümölcslevek használata is lehetett az okozó. Az ananász, és a papaya enzimei szintén habzást okozhatnak keverés során.

 

