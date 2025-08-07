Ez most szódavíz vagy jégkása?

A képek beküldője éppen nyaral a Balaton partján, kikapcsolódik. Ilyenkor jól esik egy jégkása, vesz hát egyet. Mit sem sejtve fogyasztja. A hűsítő fele már elfogyott, mire feltűnt neki valami fura: a jégkása habzik!

Habzó jégkása a Balaton partján

Forrás: Kemma.hu

Ilyenkor felmerül pár kérdés: Ez normális? Valami baj van az italommal? Vajon ez csak nekem fura?