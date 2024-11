Trianon témája hódító útra indult

Komoly utóélete van a trianoni filmnek: eljutott már Spanyolországba, a héten például az Egyesült Államokban is bemutatják, de Székelyudvarhelyen és Csíkszeredán is vetítették már. Legközelebb Franciaország és Dánia van soron. Kulisszatitkokat is megtudhatott a közönség: a vonatos jelenetet a 4 milliárd forintos Orient Expressen forgatták, a Vasúttörténeti Múzeumban. A jelenet forgatása alatt tréfás perceket okozott, hogy aki nem vett részt a jelenetben az mozgatta a szerelvényt. Így például a sminkesek is segítettek, hogy az amúgy álló vonat mozgónak tűnjön.