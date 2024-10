Szarvasgomba miatt láttuk Angelina Joliet a barokk kisváros hétvégi fesztiválján.

Angelina Jolie is ott volt a sorok között

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Egerből érkezett az a szarvasgomba, ami miatt felfedeztük a sorok között megbúvó Joliet. Kiderült, kiskora óta szereti a szarvasgombát és arra szakosodott, hogy messziről kiszagolja azt.

Főtt a halászlé a kondérokban

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Eláruljuk, nem az amerikai színésznőről van szó, csupán egy labradorról, aki a világhírű színészről kapta a nevét. A négylábú 16 évesen inkább a nyugdíjas éveit tölti, mintsem a Bükk erdeiben vadásszon az értékes összetevőre. Gazdája, szarvasgomba olajjal és különböző krémekkel járja az országot és árulja specialitásait. Nagy siker kísérte portékáit a hétvégi tatai lehalászás alkalmával, ahol minden érdeklődőnek ajánlott egy kis szelet, olajjal megkent pirítóst.

Látványosak voltak a nyársra tűzdelt halak

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Angelina Jolie után jött a harcsaburger

Több gasztronómiai ínyencségre bukkantunk. Például, a gyufatésztás szegedi halászlé és a szarvasgombás olaj mellett kapható volt harcsaburger és a lazacos hot-dog, guacamolé szósszal (avokádóból készült pikáns mártás). A kemencés lángos is halas feltétet kapott, ám az édességekhez is a horgászatból kölcsönöztek nevet. Például, csali volt a gumicukor, de bojli nevű csokigolyót is árultak. Kivételt képezett például a történelmi ízeket megidéző Egri Chiliagok, ahol Janicsárok dühe, Füstölgő ágyú, Ali Pasa bosszúja és Szultán aranya is borzolta az ízbimbókat.