Ha szeretnénk megtalálni a legkisebb közös többszöröst a vendéglők és a csárdák képletében, a magyaros ízek és a kiadós adagok biztosan a befutók között szerepelnének. Ilyen elképzeléssel indult útnak egy gasztronómiai csapat, felkutatva a vendéglő és csárda kategória legjobbjait. A Vadvirág is köztük van.

A Vadvirág Tatabánya egyik első éttermei között nyitotta meg kapuját

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Street kitchen a házias ízek nyomában keresztül-kasul bejárta az országot, hogy a legújabb Felzabáltuk!-videóban bemutassa a vendéglő és csárda kategória top 3 helyét. Végül, Tatabányán találták magukat, mégpedig Alsógallán.

„Ez az az étterem, amely nemcsak külsőre ejt rögtön rabul, hanem a történetével is. A Vadvirág ugyanis Tatabánya első éttermei között nyitott meg a Fellner Jakab tervezte különleges épületben, mely az 1700-as években lóváltó állomás volt Budapest és Bécs között. Az étterem a rendszerváltás óta családi vállalkozásként működik, és nevéhez hűen az utóbbi évtizedekben valóságos virágzásnak indult.” – indokolják a cikkben, miért választották az ország legjobb 3 fogadója közé a tatabányai Vadvirágot.

A lassan négy évtizede a H. Nagy család birtokában lévő fogadó épületének 250 éves története ráadásul olyan megnyerő, mint az étlapjuk és ételeik íze. Az új koncepcióban egyaránt találni olyan klasszikusnak számító fogásokat, mint a marhahúsleves vagy a kakaspörkölt. De akár a hetente változó séfajánlat egyik különlegességére is eshet a választás.

Kanyó-Kucserák Gabriella esküvőszervező évek óta a csapat tagja. A kemma.hu-nak adott interjúban is mesélt a lakodalmi trendekről

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Tatabánya ékszerdoboza a családi tradícióra alapozva teremti meg a modern esküvő minden fontos alapfeltételét. Kanyó-Kucserák Gabriella esküvőszervező mesélt a trendekről, aki jó ideje együtt dolgozik a Vadvirág csapatával. Gabi hisz abban, hogy a teljes személyzet befektetett energiájának köszönhető, hogy sok pár idővel visszatér: családi és céges rendezvényük helyszínéül újra a Vadvirágot választva.

– Az esküvők száma és jellege is sokat változott az utóbbi években, hiszen a korábban jellemzően 80-100 fős násznéppel mulattak a szerelmesek, ez mára inkább 60-70 főre csökkent – mesél a legújabb esküvői trendekről. Az esküvőszervező szerint a kisebb létszám miatt szerencsére sok egyedi, a párosra jellemző vonást, dekort tudnak beemelni a költségekbe, vagy választják az élőzenét legalább a szertartásra, ezzel is megteremtik a tökéletes hangulatot már a programok elején. Nagy kedvencei köze tartoznak az esküvői kiegészítők, amik nagyon feldobják a hangulatot. Hangsúlyozta azt is, hogy a Vadvirág Rendezvényházban a csodás égősorokat, kényelmes gyereksarkot és a tökéletes kertet mindig kiemelik a visszajelzésekben a vendégek.