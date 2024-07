Nem lehetett eltéveszteni a célt, vitt magával a tömeg. Ki-ki idegesen, zavarodottságát nem leplezve hangosan, vagy teljes természetességgel várt sorszámát rejtő karszalagjára. Aztán kezdhetett mindent elölről, hiszen a csomagot is fel kellett adni, hogy a part másik felére érkezzen, a több mint 5 kilométerre lévő Balatonboglárig utazzon egy komp hátán. Ez volt ugyanis a finish, ahol az úszás után mindenkit várt a száraz pakkja. A legtöbbünknél csupán egy váltóruhát és egy papucsot jelentett a csomag.

Sokan megálltak egy kis Desszert erejéig. Persze, csak a hajó neve volt ez, legfeljebb szőlőcukrot kaphattak az úszók

Fotó: Nagy Lajos / Forrás: Veszprém Megyei Napló

Koedukált katonai sátorban öltözünk át. Remek apropó volt arra is, hogy néhány szó erejéig bemutatkozzunk egymásnak, ha már közös cél terelt össze minket: a Megúsztam emlékérem. Később rájöttem, hogy jó szolgálatot tett néhány kenet vazelin, különösen a hajlatokhoz - hogy a fürdőruha kevésbé dörzsölje ki a bőrt. A szervezés remek volt: majd' 11 ezres tömeget koordinálni nem kis feladat. Arra is gondoltak, hogy mielőtt a Balaton vize testet ér, bizonyára jóleső érzés bekenni magunkat naptejjel, miként egy-két korty az izotóniás italból is - teljesítménynövelés miatt. A tömeg hömpölygött. Kivártam a sorom. Csaknem egy óra múlva jött az első karcsapás.