Egy tűt sem lehetett leejteni a Fővárosi Nagycirkusz nézőterén a Cirkuszok éjszakája alkalmából rendezett, csaknem négyórásra bővített különleges műsor idején. A fergeteges artistamutatványok között Komárom-Esztergomot is képviselte egy tehetség, akit hatalmas tapsviharral jutalmazott a közönség.

A Cirkuszok éjszakája különleges műsorszámokkal várta a látogatókat. Bemutatkozott a bokodi Schön Martin és Sugta Lia is

Fotó: Urbán Ádám

A Fővárosi Nagycirkusz szakmai igazgatója, Graeser József által rendezett színes műsorban számos híresség és leendő híresség lépett porondra. Vármegyénket Bokod híres teremkerékpárosa, Schön Martin és gyönyörű partnere Sugta Lia képviselte, akik teljesen lenyűgözték a közönséget különleges és tökéletes egyensúlyérzéket igénylő bicikliszámukkal. Fellépett a SCH Team is, akik felkészítője ugyancsak Martin volt. A Répási Zoé, Horváth Sára, Kerner Júlia, Willinger Kristóf, Táncsinec Róbert és Urbán Bence alkotta csoport a közösségi oldalon is megköszönte a mentorálást.

A produkciókat, mint ahogy Martinékét is, mintegy 1450 szempár követte a nézők soraiból. A csodákat és a varázslatokat, a „Stars-Like Pins on the Sky” című előadás szolgáltatta, Fekete Péter, a cirkusz főigazgatójának rendezésében.

A Cirkuszok éjszakája több mint 10 éves múlttal bír

A Fővárosi Nagycirkusz, Közép-Európa egyetlen kőcirkusza hívta életre 2013-ban a cirkuszok éjszakájának nemes hagyományát, amelyhez idővel minden nagyobb hazai cirkusz csatlakozott. A 2024-es volt tehát a 11. jeles ünnep, amelynek célja, hogy bemutassák a minőségi cirkuszművészet sokszínűségét a közönségnek.