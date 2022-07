– Ehhez hasonló programot Magyarországon még nem hozott létre senki. Ugyan ötletként korábban felvetődött már könyvtári körökben, de eddig senki nem vágott bele – ismertette Schmöltz Margit, az esztergomi intézmény vezetője.

Elmondása szerint, amikor találkozott ezzel az ötlettel, akkor rögtön arra gondolt, hogy Dorog lehetne a partnerük. Felvázolta elképzeléseit Szabó-Berghauer Zoltánnak, a Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének, aki szintén nyitott volt az együttműködésre. A Könyvtároscsere-programot már korábban el szerették volna indítani, csakhogy a járványhelyzet közbeszólt. Emiatt a tervezés és az előkészítés is hosszúra nyúlt, végül csak idén indíthatták el.

– Megkötöttünk egy együttműködési megállapodást, melynek lényege, hogy új ötleteket és tapasztalatokat szerezzenek a könyvtárosaink – szögezte le Szabó-Berghauer Zoltán, akitől megtudtuk, hogy időnként ők látnak vendégül esztergomi kollégákat, olykor pedig egy-egy dorogi munkatárs utazik el Esztergomba.

A dorogi egyesített kulturális intézménybe a könyvtár mellett a művelődési ház, illetve a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum is beletartozik, míg az esztergomi könyvtár működteti az esztergomi Széchenyi téren található Kapcsolatok Házát. Ugyan a projekt elsősorban a könyvtárak között köttetett, de például a dorogi művelődési ház, illetve az esztergomi főtéri közösségi tér munkatársai is ellátogathatnak egymáshoz.

– Mivel korábban nem volt ilyen program, így Szabó-Berg­hauer Zoltánnal dolgoztuk ki a szakmai szempontokat. Nem szó szerinti alkalmazotti cseréről van szó, hanem például arról, hogy az esztergomi könyvtár olvasószolgálatos munkatársa „beáll” a Dorogon hasonló pozíciót ellátó kolléga mögé és megfigyeli a munkáját. Élesben láthatja azt is, hogy milyen kéréssel, problémával fordul hozzá egy olvasó, vagy hogy a szomszéd városban egy adott szituációban hogyan reagálnak – jegyezte meg Schmöltz Margit.

Hasonló feladatokkal, kihívásokkal szembesülnek - Schmöltz Margit elárulta: ő és Szabó-Berghauer Zoltán is több kérdést kapott azzal kapcsolatban, hogy a program folytatódik-e a jövőben és lesznek-e új partnereik. Mivel Esztergom és Dorog mintegy tíz kilométerre található egymástól, így több szempontból is könnyebben valósíthatják meg a könyvtárosok cseréjét. Ha viszont egy távolabbi várossal működnének együtt, akkor több kihívással szembesülnének, ugyanis meg kellene szervezni azt is, hogy hol legyenek elszállásolva a vendégek, illetve hogy milyen módon finanszírozzák az utazási költségeket. Úgy véli, hogy mivel a dorogi kulturális intézmény az esztergomihoz hasonlóan összetett, így a feladatok, a munkavállalók létszáma és a kötetállomány tekintetében is lényegében hasonló kihívásokkal szembesülnek. Nem zárják ki ugyanakkor, hogy a jó viszony miatt a felvidéki Párkány könyvtárával is hasonló programot indítanak.

A két intézmény vezetője találta ki azt is, hogy a munkavállalók kapnak megfigyelési szempontokat és értékelőlistákat is, amelyben a visszajelzéseiket gyűjtik. A könyvtáros szakma érdeklődve figyeli a projekt apróbb részleteit is, mint például azt, hogyan szervezik meg az utazást, és hogy munkavégzés szempontjából minek minősül a partner­intézményben eltöltött idő. A tapasztalataikról, elért eredményekről pedig a Könyvtárosok nevű Face­book-csoportban, szakmai fórumokon, illetve a KIT-hírlevélen keresztül is be szoktak számolni, illetve készségesen válaszolnak a mások által felmerülő kérdésekre is.

– Még csak pár hónap telt el, de már látjuk, hogy milyen hasznos az együttműködés. Amikor visszatér hozzánk egy kolléganőnk, hozza magával a jó dorogi ötleteket, és azt is elmeséli, hogy ő is megosztotta a dorogiakkal az itteni tapasztalatokat, módszereket. A program végén külön-külön ki fogjuk értékelni azt, hogy a két intézményre nézve milyen visszajelzéseket kaptunk. Így külső és szakmai szemmel nemcsak a sajátunkat, hanem a másik könyvtárat is megvizsgáljuk. A vezetői szemléletünk és látásmódunk is más, amelyből szintén lehet tanulni – mondta Schmöltz Margit.

Szabó-Berghauer Zoltán, illetve Schmöltz Margit végezetül egyaránt megjegyezte: a szerződésben azt is rögzítették, hogy a jövőben akár közös programokat is szervezhetnek. A közös rendezvények még inkább összekovácsolnák a kulturális szférában dolgozókat és erősítené a két város intézményei közötti kommunikációt is.