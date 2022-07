Horváth István, a szervezet helyi vezetője elmondta, a programon 26 hátrányos helyzetű, általános iskolás korú gyermek vett részt – írta a komarom.hu. A táborban a reggeli után hittan foglalkozással indult a nap, majd a gyerekeket különböző sportos, játékos programok, kézműves foglalkozások, kutyás bemutatók várták. Emellett több komáromi látványosságot, köztük a Csillagerődöt is megtekinthették, strandoltak és fagyiztak is.

A tábor idén is a szőnyi városrészben, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézményében és annak árnyas, hatalmas udvarán volt. Az intézmény ellátottjai is nagyon várták a táborhetet, hiszen a délutáni foglalkozásokba ők is bekapcsolódhattak, az érzékenyítés is nagy szerepet kapott.

A tábor zárónapjára dr. Molnár Attila polgármester, dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és Vajda Bence önkormányzati képviselő is ellátogatott. A kicsiknek játékmacikat hoztak ajándékba.