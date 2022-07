A nyitott műhelyre kíváncsiak egy ládakiállítást is megtekinthettek. Itt régi és innovált ládákat lehetett megtekinteni, utóbbiakat Nyikus Anna készítette. A ládakészítés technológiájába is be lehetett tekinteni, valamint kérdéseket is bátran fel lehetett tenni.

A komáromi láda régen kelengyeláda volt, a menyasszony stafírungját tartották benne. Később tárolásra, költözéshez, utazáshoz is használták, az értékeket is ebbe tették. Van ugyanis egy titkos fiókja is, ahová fontos iratokat is el lehetett helyezni. A ládák zárhatóak voltak.