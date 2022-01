A Bokodi-tónál élők kérésére lakossági fórumot hívtak össze az egyre sűrűsödő problémák miatt. A tanácskozás remek apropót jelentett arra, hogy az Oroszlány felőli partszakaszon élők feltegyék kérdéseiket, és az ügyben érintett szakemberektől meg is kapják rájuk a válaszokat. Az ülésen, amelyet a polgármesteri hivatalban tartottak, részt vett Lazók Zoltán polgármester és Szanyi Gábor önkormányzati képviselő is. Természetesen Bolehradsky Szilveszter rend­őrkapitány, Bartalus László osztályvezető és Kéri István közterület-felügyelő mellett.

Az ülés egyik napirendje az utcák és a bekötőutak állapotát járta körbe, valamint felmerült közvilágítással kapcsolatos kérdés is. A későbbi felvetések szerint problémás a vízellátás, valamint szó érte a fedetlen buszmegállót és a zsákos hulladékgyűjtést is.

A helyszín üdülőövezetnek minősített, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Tehát a szóban forgó helyszínen kizárólag a zsákos szemétgyűjtés lehetséges. Lazók Zoltán polgármesteri reakciójából kiderült az is, hogy a városi vízi közmű létrehozását nem tervezi az önkormányzat, azonban a Határ utca végén egy közkút kialakítása megvalósítható. A városvezető a továbbiakban beszélt az útfelújításról is, ami éves szinten két alkalommal tervezett, bár mindezt a meglévő anyagi forrásoktól teszi függővé. Hozzátette, szeretnék folytatni a közvilágítás fejlesztését, valamint ígéretet tett a fedett buszmegálló kialakítására.

Az egyeztetésen a lakóközösség tagjai elismeréssel szóltak a közbiztonságról, a rendőri és közterület-felügyeleti jelenlétről, továbbá felvetették egy szelektívhulladék-gyűjtő sziget telepítésének gondolatát.

Legutóbb tavaly májusban hívtak össze fórumot, akkor az Oroszlányi Horgász Egyesület kezdeményezésére.

– Köztudott, hogy a part mentén sem nyilvános illemhely, sem szemétgyűjtési és megfelelő parkolási lehetőség nincs – mondta Varju György egyesületi elnök, majd hozzátette azt is, hogy nagy látogatottságú hétvégék után elég nehéz eltüntetni a nyomokat.

A part részben a VÉRT, részben a város kezelésében van. Forisek István, a Vértesi Erőmű Zrt. törzskari igazgatója online csatlakozott a tárgyaláshoz. Szerinte két védelmi intézkedést lehet létrehozni: vagy táblákkal felhívni a figyelmet a magántulajdonra, vagy pedig sűríteni kellene a tópart hatósági ellenőrzését.

Reklámfilmek, videóklipek és fotók is gyakran készülnek a Bokodi-tónál A Bokodi-tó az 1961-ben induló Oroszlányi Hőerőmű Vállalat számára létesített mesterséges hűtőtó. A tóra épült stégek – csaknem ötszáz van belőle – hálás fotótémát szolgáltattak a művészeknek és turistáknak. Többek között a Telekomnak az Andrea Bocellivel készített reklámfilmhez, amelyben az olasz tenorista a bokodi horgászstégeknél is járt – legalábbis egy pillanatra felbukkan a híres helyszín. Kállay Saunders András is itt forgatta Juliet című videóklipjét, továbbá egy új-zélandi reklámfilmhez is méltó helyszín volt. A netreklámban egy oroszlányi horgász, Kapitány János a stégen állva csodálkozik rá a tényre: a szigetországban háromszor annyiba kerül az internet. Sőt, filmet is forgattak itt. Zomborácz Virág Utóélet című mozijának még a plakátján is a bokodi stégek szerepeltek.