Ötezer adagnyi drogot találtak egy budapesti dílernél

A biztonsági őr a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vett drogot. Az egyik vásárlást követően, október 27-én elfogták a 28 éves férfit – ekkor 10 gramm marihuána volt nála –, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozók ezután a férfi dílerén az otthonában ütöttek rajta, ahol 4 kilogramm marihuánát, több mint 700 gramm kokaint, fél kiló amfetamint és több mint 110 gramm kék MDMA-tablettát, mintegy 3 millió forintot, valamint a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleget és fóliázógépet foglaltak le.