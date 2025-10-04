46 perce
Döbbenetes dologot árult el Kaszás Nikolett ügyében egy közeli ismerős
Lehet, hogy mégis öngyilkosságot követhetett el a túrázás közben eltűnt fiatal lány? A család egy közeli ismerőse sokkoló dolgot árult el a Borsnak.
Kaszás Nikolettet rengetegen keresték, holttestét az összefogásnak közsönhetően találták meg
Forrás: Police.hu
Megdöbbentő információk jutottak el a Borshoz a pilisi túrájén eltűnt, holtan talált 27 éves Kaszás Nikolett ügyében.
A lány holttestét Pilisszentlászló közelében, egy kutyás eltűnt kéreső találta meg. A keresők elmondása szerint a test mellett egy palack volt, melyben fagyálló lehetett. Ám senki sem értette, miért követett volna el öngyilkosságot a lány. A család egyik közeli barátja szerint, most válaszokat kaptak a fájdalmas kérdésre – számolt be a Borsonline a tragédiával kapcsolatos újabb fordulatról.
Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestétA szemle folyamatban van.
A Borsnak a család egy közeli barátja elmondta, sokkoló dolgokra derült fény.
Senki sem akarta először elhinni, hogy a lány öngyilkos lett. Várni kellett a rendőrségre, hogy megvizsgálják a testet. Én úgy tudom, hogy nemrég kiderült: valóban fagyállót vitt magával Niki. Az volt a palackban
A közeli ismerős szerint, itt még nincs vége a történetnek, ugyanis ez már egyszer előfordult a családban – a döbbenetes részleteket ide kattintva olvashatja el.
Krimi
- Lövöldözés volt Nizzában, két ember meghalt
- Manchesteri terrortámadás: rendőrök lőtték le az egyik áldozatot (videó)
- Összedőlt az iskola Indonéziában: több mint 90 diák rekedt a romok alatt
- Már egy hete tombol a tűz, több tízezer állat élőhelye van veszélyben
- Ellenszegült a börtönben az antifa aktivista, majd a tárgyaláson elsírta magát