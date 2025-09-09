1 órája
A parlamentet akarta felrobbantani egy budapesti férfi
Elfogása után a tettes hihetetlen magyarázattal állt elő.
Külföldi telefonszámról hívta valaki a 112-es segélyhívót szeptember 8-án délután öt óra után, és egy férfihang közölte, hogy fel fogja robbantani a Parlamentet – írja a rendőrségi portál alapján a Magyar Nemzet.
Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult eljárás. A német rendszámú autóban ülő hívót az újpesti járőrök fél órán belül elfogták, és előállították a IV. kerületi rendőrkapitányságra. A 37 éves budapesti férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett.
Azt mondta, azért fenyegetőzött, mert előzőleg hiába kért ételt és italt a segélyhívón, amikor lerobbant az autója.
A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
