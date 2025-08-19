Elfogták a taxist, aki drogot adott el a Sziget külföldi látogatóinak (videó)

Azt írták, hogy augusztus 7-én a Sziget Fesztiválon fogtak el kábítószer birtoklása miatt három brit állampolgárságú férfit, és a nyomozók látókörébe került egy magyar férfi, aki a gyanú szerint a taxijában adta el a kábítószereket – MDMA-t és kokaint – a három férfinak.

A rendelkezésre álló adatok szerint a taxisként dolgozó díler az autójából rendszeresen árult drogot Budapesten, jellemzően a belvárosban – tették hozzá.