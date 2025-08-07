augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

2 órája

Félmeztelen, kalapácsos férfi rendezett közlekedési bosszúshow-t Csepelen

Címkék#jelenet#vita#Bp-i Autósok#Csepelen#bosszúshow

Egy rossz akciófilmbe is beillő jelenet játszódott le minap Csepelen két autós között. Egyikük annyira begurult, hogy félmeztelenre vetkőzött, kezében a kalapáccsal hadonászva akarta rendezni a közlekedési vitát. A nem mindennapi „akcióról” videó készült, a rendőrség is vizsgálatot indított az ügyben.

MW
Félmeztelen, kalapácsos férfi rendezett közlekedési bosszúshow-t Csepelen

Elfajult a két autós közti vita (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A nem mindennapi jelenetet a Bp-i Autósok tették közzé. A Csepelen rögzített felvételen az látszik, hogy két autós közterületen vitába keveredik – számolt be a Magyar Nemzet. 

Az egyik autós, aki aztán a pólóját is leveti, valószínűleg fém ácskalapáccsal fenyegette a másik felet.

 Az incidens egy általános iskola mellett történt, és bár zárva volt a nyári szünet miatt, a történtek idején egy utasokkal teli BKV-busz is érkezett a helyszínre, és a helyzet miatt kénytelen volt megállni.

Az akciófilmbe illő cspelei bosszúshow-ról készült videót és a további részleteket IDE kattintva tudja megnézni, elolvasni.  

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu