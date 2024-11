A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint három helyszínen történt baleset az M6-os autópálya 175-ös és 176-os kilométerszelvénye között, Szebény térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az első helyszínen öt, a másodiknál négy, a harmadiknál szintén négy gépkocsi ütközött össze. A mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket.

A mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket

Forrás: bama.hu

A balesethez több mentőautó, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is érkezett, a tűzoltók pedig melegedőbuszt is kértek a helyszínre. Az érintett útszakaszt lezárták a hatósági beavatkozás idejére.

A bama.hu munkatársa a helyszínről arról számolt be, hogy egy szakaszon azt tapasztalta, hogy az autópályán le volt fagyva az út, így talán ez okozhatta a számos balesetet. Szerdán rengeteg eső esett, az Időkép egyik automatája 40,6 millimétert mért a baranyai megyeszékhelyen, ami azt jelenti, hogy közel egyhavi csapadék esett.

A balesetben személyautók mellett egy kamion is érintett, a bama.hu információi szerint öten sérültek meg az ütközés során. A portál munkatársa helyszínről jelentkezve elmondta: úgy tudni, hogy a sérültek közt van gerincsérült is, és valakit újra is kellett éleszteni.

A balesetről fotók, videó és bővebb beszámoló a bama.hu cikkében olvasható.