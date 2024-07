A Smile haláláról szóló szomorú hírt Turi László, a mentőcsoport vezetője közölte a csapat közösségi oldalán.

Elment a legkissebb Nagy Hős... 13 év… ennyit töltöttél velem...

– így kezdte a Smile-ról szóló szomorú hírt közösségi oldalán Turi László, a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport vezetője. Mint írta, a kis tacskó vele volt jóban, rosszban, bajban, örömben, rengeteg hazai bevetésen és három külföldi katasztrófánál is bizonyított.

Smile számos hazai és nemzetközi akcióban dolgozott: 2023 februárjában a földrengés sújtotta Törökországban folytattak hősies küzdelmet túlélők után kutatva, ugyanezen év szeptemberében már a vihar miatti áradás után pokollá vált Líbiában mostoha körülmények között, de fáradhatatlanul kutattak a romok alatt

- írta a szoljon.

Mosolyt jelent a neve, ezt az emléket őrzi róla gazdája

– A nevedből, melyet hathetes korodban adtam neked –mert miután kivettelek abból a madárketrecből, amelyben árultak egy vásáron – te egyértelműen mosolyogtál. 13 évig velem volt ez a mosoly…most átkeltél a szivárványhídon, ahol ezentúl kutatsz, de itt hagytad a szívemben a mosolyt. Köszönök mindent, Öreg! Kék eget, Smile! – búcsúzott szívszorító szavakkal négylábú kollégájától a mentőcsapat vezetője.

A hős tacsitól BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága is elbúcsúzott: Smile nemcsak a romos, veszélyes terepen, a földi poklokban tudta, mi a dolga, hanem az előkelő fogadásokon, nagykövetségeken, cifra társaságban is elég jól viselkedett. Most azért elég nagy próbatétel elé állította a gazdáját. Lacinak úgy kellene a továbbiakban mosolyognia bajbajutottra, segítségkérőre, menekülőre, hogy Smile már nem lesz ott mellette, nem segít neki, nem mosolyog vele soha többet. 13 év egy kiskutya életében egy teljes életpálya. Köszönjük, Smile! - írták a közösségi oldalukon.