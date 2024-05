Tanulságos videót osztott meg az MKIF Zrt. a közösségi oldalán. Mint a felvételen látható, az M1-es autópályán egy kamion előzése okozza a torlódást, az autósoknak pedig nem sikerült alkalmazkodni a kialakult helyzethez:

mivel nem tartják meg a megfelelő követési távolságot, mindenki az utolsó pillanatban fékez.

Így aztán jön is egy ráfutásos baleset, ami a belső és a külső sávot is használhatatlanná teszi. A forgalom teljesen megáll, de sokan így is inkább igyekeznek elhajtani a helyszínről, mint hogy segítsenek a bajbajutottakon - írja a Mandiner.