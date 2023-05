Május 17-én lezárul kis hazánk kriminalisztikai történelmében az egyik legrejtélyesebb ügy, az öt éve eltűnt VV Fanni esete. 2017-ben a mindössze 24 éves lány a lakásán találkozott B. Lászlóval, aki a vád szerint azzal a céllal érkezett oda, hogy pénzhez jusson. Hogy a Budapest XIII. kerületében található ingatlanban pontosan mi történt, azt valószínűleg már soha nem tudjuk meg, ami azonban tény, hogy Fannit utoljára a társasház mélygarázsa kamerájának felvételén láthattuk aléltan, a feltételezett gyilkosa karjaiban. A felvételen látni, hogy eszméletlen állapotban van és a vádlott bérelt kocsijában DNS-mintát is talált a rendőrség, mi több, Fanni vérét is – írja a Bors.

Utolsó esély a védelemnek

A kocsi, típusa szerint egy Citroën Cactus városi terepjáró volt, aminek – az ügyészség megalapozott véleménye szerint – a csomagtartójába pakolta Fannit B. László. Az autónak kulcsszerepe van tehát – mondja a sértett család képviselője, Lichy József, és ebben talált a védelem még egy kapaszkodópontot, amelyre még utoljára hivatkozni fog.

– Úgynevezett bizonyítási indítványt adott be a védelem ismét. Ebben az áll, hogy kérik, hadd bizonyíthassák be azt, hogy Fanni nem férhetett bele a nevezett autó csomagtartójába, egy 80 x 103 centiméteres helyre.

A család képviselőjeként ezt nem fogom tanácsolni, hiszen már egyszer első fokon elutasították ezt a kérelmet. Ugyanakkor ezzel azt bizonyítja a vádlott, hogy semmi más nincs a kezében, azaz

ha próbababával ki is kísérleteznénk, befért-e a csomagtartóba Fanni vagy sem, akkor sem lenne ez perdöntő bizonyíték, hiszen a lány vérét és DNS-ét már megtaláltuk ugyanott

– kezdte a sértett család ügyvédje, aki biztos benne, hogy kiáll az igazukért, és szeretné, ha végre kimondanák másodfokon is: Fanni gyilkosa élete végéig börtönben marad!

Az elhíresült kép, az utolsó, ami VV Fanniról készült...

Forrás: Bors

– Első fokon 25 év és életfogytig tartó szabadságvesztést ítéltek B. Lászlónak, azonban azt reméljük, súlyosbítják ezt maximumra, ami 40 év – folytatta az ügyvéd tovább. Majd azt is hozzá tette, hogy Fanni ügye már most is korszakalkotó, hiszen holttest hiányában a lány gyilkosát első fokon is életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.

Közönyös B. László arca

Nem gyakori, sőt, ritka, mint a fehér holló, hogy holttest hiányában ilyen erős döntés szülessen, de a szerdai tárgyaláson még lehet próbálkozni az enyhítés reményében.

– Még utoljára minden érintett felszólalhat: elsőként az ügyész, majd a védelem mond védőbeszédet. A sértett fél képviselője, azaz személyem következik a sorban, és utoljára szót kap a vádlott is.

– hangsúlyozta dr. Lichy József, a család képviselője, aki szerint lehet, hogy sohasem tudjuk meg, valójában mi történt, mégis egy jogerős ítélettel a család legalább némiképp le tudná zárni a lány elvesztésének ügyét.

Érdekesség: a vádlott az egész ügy során közömbösen, közönyösen viselkedett mind az elhangzottakkal kapcsolatban, mind a sértett családját látva. Soha nem látni érzelmet az arcán.