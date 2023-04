– Több, egymással összefüggő tényező vezet oda, hogy egy diák ilyen szélsőséges módszerhez folyamodjon. Azt azonban el lehet mondani, és a kutatások is azt igazolják, hogy gyakran valamilyen iskolai zaklatás áll a háttérben. A diákok, főleg a kamaszok sokszor kritikusak egymással, szóban és fizikailag is bántják egymást, gyakran érzelmileg leértékelő megjegyzéseket tesznek, valami miatt csúfolják a társukat. Az utóbbi években pedig rendkívül előtérbe került az online-zaklatás is.