Vasárnap délután a Záhonyból 13:10-kor Mátészalkára tartó személyvonat Gyürén elütött egy embert - írta a mavcsoport.hu. A vonat egy 11 éves kislányt gázolt el, aki a sínek mellől a kukoricásból lépett a szerelvény elé.

A mozdonyvezető dudált és vészfékezett is, de már nem tudott megállni.

A gyereket életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

Az esetkocsit és a debreceni mentőhelikoptert riasztotta a mentésirányítás a helyszínre, ahol egy 11 éves kislányt kellett ellátni súlyos fej-, valamint nyílt bokasérülés miatt. A sebellátást, a fájdalomcsillapítást, illetve az emelt szintű légútbiztosítást követően, lélegeztetve, helikopter segítségével azonnal baleseti centrumba szállítottuk

– közölte Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa - írja a szon.hu.

A Szabolcs megyei hírportál azt írja: a szemtanúk szerint a mozdony vezetőjét nagyon megviselte az eset, sokkot kapott. Nyomta a féket és a dudát, azonban a gázolást nem tudta elkerülni.

Az egész falu találgatja mi vezethetett a tragédiához és abban bíznak, a kislány túléli a borzalmas sérüléseket.

Nagyon jól ismerem a családot, a nagyszülők dolgos, tisztességes emberek, akik nagy szeretettel gondoskodtak a két unokájukról, a lány egy végtelenül kedves, csendes, tisztelettudó kislány, csak jót tudok róla mondani

– mondta Bereczki Lajos, falugondnok a szon.hu-nak.

A 1300 lelkes kisközség polgármesterét is megrendítették a történtek.

– Ez a baleset beárnyékolja a következő időszakot és a kislány életét is – mondt Kiss Zoltán Bertalan, a település vezetője. Aki nemcsak az önkormányzat nevében, hanem magánemberként is felajánlotta a segítséget a nagyszülőknek, akik a kislányt nevelik.

A vasúti közlekedés szabályainak megsértése miatt a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit – tudta meg a szon.hu a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálatától.

Van segítség! Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja az ingyenes 116-123-as telefonszámot! Ha bajban van, olvassa el ezt az oldalt!