Hatalmas csobbanás keltett riadalmat hétfőn késő este Margit hídnál, ugyanis egy 18 éves nő a hídról egyenesen az erős sodrású folyóba zuhant. Szerencséje volt a szerencsétlenségben, hogy szemtanúk kiszúrták a bajt, és azonnal értesítették a rendőrséget:

– Kint voltunk a szolgálati hajóval a Dunán, amikor szólt az irányítónk, hogy menjünk a Margit hídhoz, mert bejelentés érkezett, miszerint a vízbe került valaki – elevenítette fel a Borsnak az akkor éppen a Rákóczi hídnál hajózó Balázs Benedek rendőr főhadnagy, aki kollégájával késlekedés nélkül megindult a baj felé - írja a Bors.

– Körülbelül két perc alatt ott voltunk, és meg is láttuk a vízben a hölgyet, segítségért kiabált. Mellé álltunk a szolgálati hajóval, és be is emeltük, fél perc sem volt az egész – mesélte.

A fiatalnak szerencséje volt, a víz ugyanis ekkor alig 12 fokos volt, így életmentő volt a gyorsaság, és az alig négy perces akció. Csodával határos módon, és a rendőrök profi csapatának köszönhetően nagyobb sérülések nélkül megúszta az esetet.

A fiatal hölgy a helyzethez képest jó állapotban volt, mivel tudott kommunikálni. Nyilván meg volt ijedve, összefüggéstelenül beszélt, de ami a legfontosabb, hogy a lehetőségekhez képest jól volt

– szögezte le a zsaru. A riadt nőt a Kopaszi-gáthoz vitték, ahol átadták a már ott várakozó mentősöknek, és további ellátásra a Honvédkórházba szállították.

– Az egész fél óra alatt lezajlott, az akció alig négy percbe telt. Nagy szerencse az is, hogy pont látták, ahogyan a vízbe került, és mi is elsőre oda tudtunk állni - mondta.

Forrás: BRFK

Balázs Benedek már évek óta életeteket ment a vízen, mi több, már rendészeti középiskolában tanult, majd a katonaságnál szolgált. A BRFK podcastjában elárulta, ekkor is kötődött a vízhez, így egyértelmű volt, hogy a rendészeti egyetem után a dunai vízi rendőröknél kötött ki. Bátorságán sincs mit csodálkozni, ugyanis a férfi amellett, hogy elkötelezett zsaru, profi kick-box harcos is, korábban világbajnokságon ezüstérmet is nyert.