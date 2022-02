Érezni lehetett a szomorú hangulatot a faluban, ahol élt a 74 éves férfi. Azonnal tudta mindenki, kivel történt a tragédia, ami mélyen megrázta őket. Elmondták, az illető mindenkinek segített, sokat dolgozott, gyümölcsöt, zöldséget adott annak, akinek nem volt - írja a veol.hu.

Az idős ember háza kicsi és nagyon szerény, az udvaron apró kutyák futkostak. Csengő híján kiabáltunk, de nem nyitottak ajtót.

Viasz László ma reggel olvasott a tragédiáról az újságban. Nem tudja elhinni, hogy ez a borzalom egy kedves, segítőkész falubelijével történt meg, akit nagyon sajnál, mert dolgos, rendes ember hírében állt. - Nem tudom, mi történhetett - nézett maga elé megrendülten László.

Viasz László nem tudja elhinni, hogy ez a borzalom egy kedves, segítőkész falubelijével történt meg Forrás: Kovács Erika / veol.hu

Egy másik férfi neve mellőzésével egy szép pihenőhelynél felidézte, az idős ember ide szokta hozni a kutyáit sétáltatni, mindegyik apró termetű, tacskóféle és barátságos volt. Leült a padra, nézte a tájat, szerette nagyon a természetet, az állatokat, szívesen beszélgetett mindenkivel, ez történt január 31-én, a tragédia napján is.

Györkös László, az idős ember barátja felidézte,

január 31-én nyugtalanul és nagyon elkeseredetten arról beszélt neki, hogy 1,5 milliós büntetést kapott a hivataltól, melyről papírt is mutatott, amit László nem nézett meg. Azt is mondta az idős ember, emiatt indul Veszprémbe. Panaszkodott neki, hogy nagyon kevés a nyugdíja, ott a családja, nem tudja kifizetni a büntetést. Arról is beszélt, hogy az egyik kutyája megharapott valakit, aki feljelentette, majd kiderült, az eb nincsen beoltva és hiányzik a chipje.

- Sajnálom a történteket, mert jó embernek ismertem meg. Nagyon szerette a kutyáit, naponta többször is sétáltatta őket. A párja nagyon rossz állapotban van, gyermekei kiskorúak, nincsenek jó anyagi helyzetben, így lehet, még a temetési költség is gondot okoz nekik - fogalmazott könnyezve László.

Györkös László könnyezve beszélt arról, hogy tegnap még találkozott a barátjával Forrás: Kovács Erika / veol.hu

A tragédiáról hétfőn a helyszínről számolt be a veol.hu, megkérdezve mások mellett a rendőrséget, az Országos Mentőszolgálatot és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmet.

Elmondták, egy 74 éves férfi benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta magát, égési sérüléseibe a helyszínen belehalt. Az eset miatt tűz ütött ki a Veszprémi Járási Hivatal első emeletén, ahol elégtek a bútorok, a berendezés, a másodikon füstös, kormos lett minden. Az emberek kimenekültek, senki nem sérült meg.

A történtek miatt a Veszprémi Rendőrkapitányság közveszélyokozás bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A Veszprém Megyei Kormányhivatal megkeresésünkre hétfőn este azt mondta: a vizsgálat folyamatban van, tájékoztatást annak lezárulta után tudnak adni. A hivatalt kerestük február elsején is azokkal a felvetésekkel, amiket halottunk a faluban. A hivatal közölte:

„A tragikus sorsú ügyfélre a kormányhivatal nem rótt ki 1,5 millió forintos büntetést. A férfit a hatóság azt követően bírságolta meg, hogy két kutyája megtámadott egy személyt. Az állatokról kiderült, hogy sem veszettség ellen nem voltak oltva, sem elektronikus azonosító transzponderrel nem rendelkeztek. A férfit ezért a kiszabható legkisebb, kétszer 15 ezer forintos bírság megfizetésére kötelezte a hatóság. A határozatban az ügyfél tájékoztatást kapott a részletfizetési lehetőségről.”