Reggel a pára- és ködfoltok gyorsan feloszlanak, napközben több-kevesebb napsütés lesz a jellemző, fátyolfelhőkkel és erőteljes gomolyfelhő-képződéssel. Záporok, zivatarok eleinte a keleti, északkeleti megyékben várhatók, majd a nap folyamán nő a számosságuk, miközben egyre nyugatabbra helyeződnek, így várhatóan az ország középső részén, valamint a Dunántúl keleti felén is megjelennek ilyen csapadékgócok. Legkésőbb és legkisebb számban a nyugati megyékben várható zápor, zivatar. Napközben az északi szél főleg a Dunántúlon több helyen is megélénkül, Sopronnál erős, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 31 fok között várható. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.