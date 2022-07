Mind hétfőn, mind pedig kedden napos, gomolyfelhős időben lesz részünk. Zápor, zivatar hétfőn az északkeleti megyékben, kedden pedig már az ország északkeleti harmadában fordulhat elő, másutt csapadék nem valószínű.

Az északnyugati szél hétfőn és kedden is nagy területen lesz élénk, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is tapasztalható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 13 fok között alakul, a hidegre érzékeny területeken alacsonyabb, a városokban és vízpartok környékén magasabb értékeket is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 28 fok között várható.