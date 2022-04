Átmenetileg szakadozottabbá, gomolyosabbá válhat a felhőzet. Átmeneti szünet után a kora délutáni óráktól előbb délen, majd északabbra is már záporok, zivatarok formájában érkezik a csapadék. Egy-egy intenzívebb gócot jelentős mennyiségű csapadék, jégeső is kísérhet lokálisan. A keleties szél többfelé megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, azonban a déli, délkeleti területeken magasabb értékek is előfordulhatnak. Késő estére 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.