A Dunántúl nagyobb részén derült, vagy kissé felhős lesz az ég, a nyugati megyék fölött azonban átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet.

Éjszaka nyugaton és a Tiszántúlon is kiderül az ég. Hajnalra párássá válik a levegő, foltokban zúzmarás köd is képződhet, majd ezek megszűnését követően napos idő várható. Szerda délután szakadozott keskeny felhősáv vonulhat nyugatról kelet felé, később este határozottan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Szerda estére Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon már lehet vegyes csapadék: délnyugaton inkább eső, északabbra haladva havas eső, havazás, de néhol ónos eső is kialakulhat.

Az északnyugati, északi, holnap a délire forduló szél sokfelé lesz élénk, Sopronnál, a Bakonyban, illetve ma a Zemplénben olykor erős is.

A legalacsonyabb éjszaka hőmérséklet általában -8 és -2 fok között alakul, de a fagyzugokban -10 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 6 fok között alakul.