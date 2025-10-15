október 15., szerda

Atomenergia

1 órája

A paksi bővítés kapcsán tett fontos bejelentést Szijjártó Péter

„Jövő februárjáig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

A paksi bővítés kapcsán tett fontos bejelentést Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és a Roszatom orosz állami atomenergetikai társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov tárgyalása az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában, 2025. október 15-én

Forrás: MTI/KKM

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy mindkét fél rendkívül elkötelezett a paksi bővítés sikere mellett.

LIHACSOV, Alekszej; SZIJJÁRTÓ Péter
Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai társaság vezérigazgatója Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában, 2025. október 15-én 
Fotó: KKM / Forrás: MTI/KKM

Magyarországnak szüksége van erre az atomerőműre, mivel ezzel az atomenergia részesedése hetven százalékra nő a hazai villamosenergia-igény kielégítésében. Magyarország egy szárazföld által körülzárt ország, nincsenek kőolajmezői, nincsenek földgázmezői, így a nukleáris energia a legjobb mód az ellátás biztonságának javítására

– mutatott rá.

A következő évtized elejére szeretnénk mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Átnéztük az ütemtervet, amely szerint az ötödik blokk első betonja legkésőbb jövő február elején kerül a földbe

– folytatta.

Ez nagyszerű hír, hiszen ezen ponttól kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szabványai szerint is folyamatban lesz az atomerőmű építése, ami teljesen új szakaszt nyit ebben a beruházásban

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy 

az Európai Unióban ma a magyar családok fizetik a legalacsonyabb gázárat, és hogy ez így is maradjon, ahhoz szükség lesz hosszú távon az új paksi atomerőműre, hiszen az ország energiaigénye nő a gazdaság teljesítményének növekedésével, és annak érdekében, hogy olcsó energiával tudják kiszolgálni Magyarország növekedő energiaigényét, a nukleáris kapacitások bővítésére van szükség.

„Így tehát a két új paksi blokk megépítésével garantáljuk azt, hogy magyar családok fogják hosszú távon fizetni a legalacsonyabb gázárat Európában” – húzta alá.

Ez számunkra egy stratégiai kérdés, mi nem engedjük, hogy bármilyen nemzetközi nyomással rávegyenek minket arra, hogy emelkedjen a családok számára a földgáz ára. A rezsicsökkentés az egyik legfontosabb kérdés ma Magyarországon, és a rezsicsökkentés eredményeit mindenáron meg fogjuk védeni

– összegzett.

