október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség az időseknek

48 perce

Már több mint kétmillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványokat

Címkék#utalvány#nyugdíjas#élelmiszer#Nyitrai Zsolt

Több mint kétmillió nyugdíjas kapta meg a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltottak – közölte a közösségi oldalán Nyitrai Zsolt.

MW
Már több mint kétmillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványokat

A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

A családok és a nyugdíjasok védelmében november 30-ig a kormány meghosszabbította az árréscsökkentést, illetve önkéntes árkorlátozást harcolt ki egyebek közt a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél – emlékeztetett a közösségi oldalán Nyitrai Zsolt. 

A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta: 

a nyugdíjasoknak harmincezer forintos élelmiszer-utalványt is küldenek, amit már több mint kétmillióan meg is kaptak, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltottak.

Magyarország kormánya segíti és megbecsüli az időseket

idézte Nyitrai Zsolt bejegyzését a Magyar Nemzet. 

A miniszterelnök főtanácsadója felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány a háborús infláció miatt is támogatja a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellép az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu