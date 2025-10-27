Hatalmas fejlesztés kezdődik Ferihegyen

A repülőtér egy stratégia eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tette meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - írta a Világgazdaság.

Hozzátette:

ez egy erős pénzügyi befektetés is, mely az előzeteseknél 2-3 évvel hamarabb is megtérül.

A Nyugati Pályaudvartól húsz perc alatt lehet majd kijutni a reptérre. Az ára egy három-négyezer forint lesz, ami jóval olcsóbb, mint a taxi. Nemzetközi tendert írnak ki majd a kivitelezésre. A vasút fejlesztése egymilliárd eurós beruházás, ennek keretében 27 kilométernyi vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik, a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.