Szijjártó Péter: óriási sikerek előtt áll ismételten a magyar autóipar

„A BMW szeptember 26-án megnyitja a debreceni gyárát, és ebben a gyárban fogják gyártani az új iX3 nevű modellt, amely itt, Münchenben, a világ egyik legnagyobb autóipari kiállításán az igazi nagy sztár. Olyan mértékben érkeznek a megrendelések, hogy már most arról beszélünk, hogy milyen újabb tervek végrehajtásában tudunk együttműködni a BMW-vel az elkövetkezendő időszakban" - folytatta.

„A Mercedes kecskeméti építkezése is a végéhez közeledik, Magyarország legnagyobb autógyára jön így majd ott létre, és a Mercedes úgy döntött, hogy az elektromos autók közül a C-osztályú modellek gyártását is Kecskemétre fogják helyezni. Kecskeméten az új gyár 300-350 ezer autót fog tudni gyártani egy év leforgása alatt"

- tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát adó autóipar óriási sikerek előtt áll. „Ha az autóipar sikeres, az autóipar növekszik, akkor a magyar gazdaság is növekszik" - húzta alá.

„Kiváló kilátásaink vannak, a német autóipari vállalatok abszolút a bizalmukat helyezték Magyarországba, ezt a bizalmat Magyarország, a magyar emberek megszolgálták, és ez újabb beruházásokkal, újabb fejlesztésekkel jár Győrött, Kecskeméten és Debrecenben

" - összegzett.

A miniszter többek között Gerd Walkerrel, az Audi AG igazgatótanácsi tagjával, Milan Nedeljkoviccsal, a BMW AG igazgatótanácsi tagjával, Jörg Burzerrel, a Mercedes-Benz Csoport AG igazgatótanácsának tagjával és Robin Zenggel, a CATL alapítójával és elnökével folytatott megbeszélést.