Szijjártó Péter: minden adott a magyar–azeri gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez

Minden adott a magyar–azeri gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez, a két ország között nincsen nyitott politikai kérdés, az együttműködés pedig már eddig is hatalmas eredményeket hozott – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten - írta a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter egyúttal bejelentette: a Mol többségi tulajdonosként két új kitermelési projektet indít Azerbajdzsánban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar–azeri üzleti fórumon először is leszögezte, hogy a két ország közötti kapcsolatépítés nem valamifajta mesterségesen kitalált történet, amit demonstrál az is, hogy a rendezvényen több mint hatvan magyar és mintegy harminc azeri vállalat képviselői vesznek részt.

Kifejtette, hogy a világban drámai változások zajlanak, amelyek nyomán nem csupán a politikai, hanem a globális gazdasági egyensúly is egyértelműen megbomlott, és új erőközpontok jöttek létre, például a kaukázusi térség és Közép-Ázsia.

„Ez a felismerés nem ma született, legalábbis itt, Magyarországon nem ma született, hanem 2011-ben, tizennégy éve, amikor először látogatott el a magyar miniszterelnök Azerbajdzsánba (…) Emlékszem rá, mik voltak az európai reakciók. Az enyhébbek csak szimplán kiröhögtek minket, hogy hogy is lehetünk ilyen lükék, hogy Azerbajdzsánnal akarunk kapcsolatot építeni, a durvábbja az pedig hozta a diktatúra párhuzamot, persze diktatúrák diktatúrákkal barátkoznak, ennyit a magyarokról. A többiek meg kioktattak minket, hogy hát ez nem az európai lét, ez nem az, ahogy Európának kell gazdasági kapcsolatokat építeni, amúgy is mit képzelünk magunkról” – sorolta.

„Érdekes, hogy akik Európából akkor kinevettek, lenéztek, kioktattak minket, ma általában egymásnak adják a kilincset Bakuban, és odavannak egy-egy közös képért az azeri elnökkel” – folytatta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezzel szemben a kölcsönös tiszteletre alapozza a kétoldalú kapcsolatait, és ebből is fakad az, hogy nincsen nyitott politikai kérdés a két ország között.

