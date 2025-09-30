Szijjártó Péter: a magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül

Szijjártó Péter a RISE konferencián elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy noha ezt a megközelítést számos éles bírálat éri, főleg az európai liberális fősodor részéről, Magyarországon a társadalom alapja továbbra is a család, amely anyából, apából és gyermekekből áll és amelyben az anya nő, az apa férfi.

Belgrádban, a RISE konferencián vett részt és mondott beszédet Szijjártó Péter

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Kiemelte, hogy

a magyar kormány családalapú gazdasági stratégiát folytat, a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát fordítva a családok támogatására, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között.

Majd hozzátette, hogy emellett hazánkban családi alapú adóforradalom zajlik, mivel az alapelv az, hogy senki se kerülhessen anyagilag hátrányosabb helyzetbe azért, mert a gyerekvállalás mellett dönt, és a család összeegyeztethető legyen a karrierrel.

Szijjártó Péter ismertette a legfontosabb intézkedéseket

Először is aláhúzta, hogy a négy- vagy többgyerekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ráadásul október 1-től már a három gyereket vállaló anyáknak sem kell majd szja-t fizetniük, 2026-tól pedig ezt a kétgyermekesekre is kiterjesztik.

Tájékoztatása szerint a második pont, hogy a szülők fizetésének bizonyos része minden egyes gyermek születése után mentesül az adófizetési kötelezettség alól, és ez az arány exponenciálisan nő.

A harmadik pont: ha az anya otthon marad a kisbabával, akkor az első hat hónapban a korábbi bruttó fizetését nettóban kapja meg. (…) Majd ezután további két és fél évig korábbi fizetése hetven százalékát kapja

– mutatott rá.