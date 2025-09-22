1 órája
Átfogó vízióval érkezik hazánk a világ egyik legnagyobb ingatlanos expójára
Magyarország az európai átlag fölött bővülő ingatlanpiaccal, az ágazat átfogó gazdasági víziójával és folyamatban lévő fejlesztésekkel mutatkozik be Európa egyik legnagyobb ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 6–8. között, ahol 75 országból több mint 2 ezer kiállító és közel 40 ezer döntéshozó jelenik meg – közölték a kiállítók az MTI-vel.
Hotelfejlesztés a debreceni Dósa nádor téren
Takács Ernő, a legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke a közleményben kifejtette, hogy a globális kihívások ellenére a hazai ingatlanpiac stabilizálódott.
A javuló kilátásokat tükrözi az is, hogy az elmúlt 2 évben a Magyarországra irányuló működőtőke (FDI) 23 milliárd eurós volumene meghaladta Csehország, Lengyelország és Szlovákia együttes FDI értékét.
A CBRE ingatlantanácsadó adatai alapján ismertette, a magyar ingatlanbefektetési piacon az év első felében elért 300 millió eurós volumen után az év végére 800 millió euró körüli tranzakciós összérték várható, amely több mint kétszerese a 2024-es teljes év adatainak (330 millió euró).
Átfogó vízióval érkezik hazánk a világ egyik legnagyobb ingatlanos kiállítására
Beszámolt arról, hogy az ipari ingatlanpiacon Budapest környékén a kereslet stagnált, a vidéki városokban – különösen Debrecen, Miskolc, Kecskemét, Győr és Szeged térségében – azonban dinamikus a keresletnövekedés, az ipari bérleti volumen itt az előző év azonos időszakához képest 2,5-szeresére nőtt. A jelenleg országosan fejlesztés alatt álló ipari volumen meghaladja az 580 ezer négyzetmétert, ami az 5,8 millió négyzetméteres meglévő állományhoz képest továbbra is élénk aktivitást jelez.
A befektetett tőke megoszlása 2025 első felében 50-50 százalék volt magyar és külföldi szereplők között. Új tőkeforrások jelentek meg: a kínai működőtőke-beruházásokkal párhuzamosan kínai ingatlanbefektetők is aktívvá váltak, míg a régiós befektetők között a csehek jelenléte stabilan erősödik. Év végére a magyar befektetők 80 százalékos aránya várhatóan visszaáll.
Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy
egyre fontosabb szerepet töltenek be a magas szellemi hozzáadott értéket teremtő tevékenységek a magyar gazdaságban, és ez a dimenzióváltás a befektetésösztönzés területén is megmutatkozik.
Ezt a lendületet erősíti a HIPA által nyújtott támogatások (EKD) idei módosítása is, amely minden eddiginél több lehetőséget kínál K+F központok létrehozására. Csak 2024-ben tíz új innovációs fókuszú beruházásról sikerült megállapodni – tette hozzá. Felidézte, hogy a hazai befektetésösztönzés 2024-ben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen sorban a második évben sikerült átlépni a tízmilliárd eurós küszöböt a működőtőke-beáramlásban. A HIPA közreműködésével egy év alatt 77 új nagyberuházás elindításáról született megállapodás, aminek révén 10,3 milliárd eurónyi friss tőke érkezik a magyar gazdaságba és több mint 18 500 új munkahely jön létre.
A HIPA 2014 óta működik, és az első tíz évben 2200 beruházás elindítását támogatta, ami csaknem 60 milliárd euró tőkét és 170 ezer munkahelyet jelent a magyar gazdaságnak. Az EKD-rendszer folyamatos finomhangolása pedig nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a jövőben is a térség egyik legvonzóbb beruházási célpontja maradjon – hangsúlyozta Joó István.
Albrecht Armand, a magyar állami tulajdonú NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (INPARK) vezérigazgatója ismertette, hogy 15 vármegyében, 20 településen vannak jelen, és több mint 900 hektáron kínálnak befektetői igényekre szabott megoldásokat.
A logisztikai HelloParks vezérigazgatója, Nemes Rudolf kiemelte: a vállalat 2025 végére már 500 ezer négyzetméternyi modern ipari területet ad át, ezzel a Budapest körüli régió legtöbb csarnokot építő fejlesztőjévé vált, január 1-től pedig teljes raktárportfóliójuk működését 100 százalék zöldenergiával fedezik.
Székely Ádám, az Innovinia ügyvezetője pedig arról számolt be, hogy fejlesztéseik középpontjában a vidéki Magyarország stratégiai városai állnak – Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged –, ezek a régiók jelentik a jövő termelési és logisztikai térképének csomópontjait.
A Magyarország-standon bemutatkozó városok közül Debrecenbe a BMW gyár 2025-ös indulásával több mint 12,5 milliárd euró értékű beruházás érkezett és 21 ezer új munkahely jött létre az elmúlt években. Miskolc zöld és ipari jövőképe a „Bükk városa” koncepció köré épül: modern iparterületek, barnamezős újrahasznosítás és turisztikai fejlesztések egyaránt szerepelnek a város kiállítási portfóliójában. Nagykanizsa stratégiai fekvésével, a dél-nyugati határvidék logisztikai kapujaként vonzza az exportorientált ipari befektetőket – különösen az adriai kikötőkhöz való közelsége miatt. Pécs és térsége képviseletében a kiállító az UniNext Innovációs Program lesz, amely program a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kezdeményezésére jött létre, és az ország egyik legnagyobb tudásalapú ipari ökoszisztémáját építi fel.
A Magyarország-standot az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE szakmai támogatásával. Innovatív ipari ingatlanfejlesztőként a stand három fő kiállítója a HelloParks, az Innovinia és az INPARK (NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.). Képviselteti magát a Weerts Logistics Parks és a Forestay is. Bemutatkozik a Gránit Alapkezelő, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a Start Garancia Zrt. is.
