augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megállapodás

38 perce

Szlovák építőipari óriás kerül a Mészáros Csoporthoz

Címkék#Doprastav#Talentis#vállalat#Mészáros Csoport

Szlovákia egyik vezető építőipari vállalata, a több mint 70 éves múltra visszatekintő Doprastav a.s. stratégiai változást jelent be tulajdonosi szerkezetében. 2025. augusztus 8-án Dušan Mráz, a Doprastav többségi tulajdonosa adásvételi szerződést írt alá a vállalat részvényeinek többségi részesedésének eladásáról a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. részére, amelynek végső tulajdonosa a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt., illetve annak leányvállalata, a Talentis International Infrastructure Investments Kft. − közölte a Mészáros Csoport csütörtökön.

MW
Szlovák építőipari óriás kerül a Mészáros Csoporthoz

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. leányvállalata többségi tulajdont szerez a szlovák Doprastav a.s.-ban

Forrás: MTI

Fotó: Krizsán Csaba

A tájékoztatás szerint Dušan Mráz megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban, és továbbra is az igazgatóság alelnökeként támogatja a vállalat stratégiai irányvonalát és folytonosságát.

A Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. egy szélesebb körű magyar infrastrukturális és befektetési csoport része, amelynek jelentős tapasztalata van a közép-európai nagyléptékű mélyépítési és vízgazdálkodási projektek terén – közölték.

Ez a lépés új korszakot jelent a Doprastav számára. Büszke vagyok a vállalat elmúlt évtizedekben elért eredményeire, és bízom benne, hogy a Talentis partnereként a Doprastav felgyorsítja fejlődését, új piacokra lép be, és tovább erősíti professzionalizmusának, minőségének és megbízhatóságának hagyományait

− jelentette ki a tranzakcióról Dušan Mráz a közlemény szerint.

A Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. többségi tulajdonosa a Talentis Group Zrt., amely a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozik és számos nagyszabású infrastrukturális és középületekre vonatkozó projektet hajtott végre Magyarországon. Jelentős pénzügyi háttere és a regionális fejlesztést célzó határozott stratégiai víziója van − emelték ki.

A Doprastav akvizíciója új lehetőségeket nyit meg számunkra az építőiparban, tovább erősítve vállalatcsoportunk pozícióját a közép-kelet-európai régióban. Szlovákia egyik legnagyobb építőipari vállalata jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalatokkal bír, amely tökéletesen illeszkedik a Mészáros Csoport hosszú távú stratégiájához. A Doprastavval közös munka jelentősen elősegíti majd az iparág nemzetközi fejlődését

 − idézte az akvizíció kapcsán a közlemény Mészáros Lőrincet, a Mészáros Csoport tulajdonosát.

A tranzakció a szokásos hatósági jóváhagyások függvénye, és várhatóan 2025 október végéig lezárul. A felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy az üzleti megállapodás további feltételeit bizalmasan kezelik − jelezték.

A tájékoztatás szerint az 1953-ban alapított Doprastav, a.s. Szlovákia egyik meghatározó építőipari vállalata. A vállalat közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott. A DPS Holding Group tagjaként több mint ezer alkalmazottat foglalkoztat. A Doprastav számos kulcsfontosságú infrastrukturális projektet valósított meg Szlovákiában és külföldön, és több építőipari díjat is elnyert.

A Mészáros Csoport a magyar gazdaság egyik legtőkeerősebb és legnagyobb szereplőjeként számos szegmensben piacvezető pozíciót tölt be. Érdekeltségébe csaknem 500 cég tartozik, mintegy 60 ezer munkavállalója révén a hazai piac egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója. A cégcsoport egyik kiemelt húzóágazata az építőipar, amelynek szerves részét képezi a 75 éves ZÁÉV Zrt., a Mészáros és Mészáros Zrt., a V-Híd Zrt., vagy éppen a magyarországi gyorsforgalmi utak 60 százalékát üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A Mészáros Csoport nemcsak Magyarországon folytat sikeres üzleti tevékenységet, építőipari portfóliójával is már évek óta kilépett a nemzetközi piacra – írták a közleményben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu