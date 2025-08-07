Egyre több helyen használhatják SZÉP-kártyájukat a pihenni vágyók

A minisztérium hozzátette, a kormány a SZÉP-kártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését, emellett a hazai turizmust és gazdaságot is erősíti a kereslet növekedésén és a fogyasztás bővülésén keresztül. A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják SZÉP-kártyájukat: az elfogadóhelyek száma 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret.

Illusztráció. Júniusban 44 milliárd forintot költöttek a SZÉP-kártya-birtokosok

Forrás: Shutterstock

Az NGM kitért arra is, hogy a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra, pihenésre fordítani.