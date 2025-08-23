Panyi Miklós: kimagasló az érdekődés az Otthon start program iránt

„Valóban megmozdult az ország, számolnak a fiatalok és a családok, kimagasló az érdeklődés a program iránt. Megmozdult az ingatlanszakma is: a hirdetők, a fejlesztők, valamint a bankok, az építőipar és azok, akik eladnák az ingatlanjukat. Nagyot nőttek a keresések az ingatlanportálokon, ugyanakkor azt is látni ebből, hogy ez nem csak néhány városra igaz, hanem minden vidéki településre. Ez fontos, hiszen az ország minden szegletében akarunk segíteni az első otthon vásárlásában” – nyilatkozta az Otthon start program sikeréről Panyi Miklós a Magyar Nemzetnek.

Panyi Miklós, a Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon start sikeréről beszélt

Fotó: KALLUS GYOERGY / Forrás: MW

Az államtitkár példátlannak nevezte, hogy

„az albérletszezon közepén a számok azt mutatják: sok helyen csökkenésnek indultak a bérleti díjak, sokan albérlet helyett saját otthonban gondolkodnak már”.

Ez segítséget jelent az albérletpiacon levőknek is, hiszen a csökkenő albérletárak a bérlőknek kedveznek. Tehát a program nem csak az első lakásvásárlóknak, hanem az albérlőknek is segítség

– közölte.

Az Otthon starttal kapcsolatos első visszajelzések alapján a program fő vonzerejeként a kiszámíthatóságot és a biztonságot jelölte meg.

A legfontosabb a kiszámíthatóság és a biztonság: ez egy 25 éves futamidejű, fix 3 százalékos hitel, amelynek nincs árfolyam- és kamatkockázata, hiszen a hitelfelvevő végig azt az összeget fogja fizetni, ami a kölcsönszerződésen szerepel. Ez óriási érték

– mondta.

Hozzátette, hogy a program második erőssége, hogy

a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így havonta sok tízezer, de akár több mint százezer forint megspórolható. A kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé, így sokan nagyobb ingatlanban gondolkodhatnak. Például bruttó hatszázezer forint fizetésnél korábban 19-20 millió forintot lehetett igényelni, ez az Otthon starttal már harmincmillió forint fölé mehet, ami egy vagy két szobával nagyobb ingatlan vásárlását teszi lehetővé. A program negyedik erőssége a tízszázalékos önerő, amellyel alacsonyabb belépő összeg is elegendő az első otthon megvásárlásához. További fontos eleme, hogy kombinálható más családtámogatásokkal, például a falusi csokkal, a csok plusszal vagy a babaváró kölcsönnel

– fejtette ki.