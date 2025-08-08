Otthon start program: szinte bérletáron is elérhető a saját lakás?

A gazdasági portál a Money.hu-nak az Otthon start program törlesztőrészletére vonatkozó kalkulációjára hívja fel a figyelmet.

Otthon start: a szakértő szerint érdemes jól átgondolni a hosszú távú pénzügyi tervet (illusztráció)

A szakportál szerint érdemes kombinálni a rendszerváltás óta nem látott kormányzati támogatásokat. A 3 százalékos hitel és a közszolgáknak járó támogatás vonatkozásában a Money.hu a számításait Orbán Viktor miniszterelnök július végi bejelentésére alapozza.

Az Otthon start program véglegesítése mellett egy új támogatást is bejelentett a kormányfő a közszolgálatban dolgozók számára: évi 1 millió forintos otthontámogatásban részesülhetnek a jogosultak.

Tájékoztatása szerint

az orvosok,

ápolók,

rendőrök,

tanárok,

katonák

és más köztisztviselők

számára évente 1 millió forint otthontámogatás jár.

Ezt felhasználhatják meglévő lakáshitelük törlesztésére vagy új lakáshitel esetén az önrész kifizetésére is.