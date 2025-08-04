A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a EUTELSAT SA kötelező érvényű együttműködési megállapodást kötött

A HUSAT program a legnagyobb, magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A HUSAT programban a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású, VHR1 földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani, és a műholdak élettartama során üzemeltetni. A HULEO konstellációban hat elektrooptikai (HUEOP) és kettő szintetikus apertúrájú radar (HUSAR) műhold kering majd − ismertették.

Az együttműködési megállapodás tárgyát jelentő, és az EUTELSAT SA által a 4iG S&D-nek bérbe adandó pályapozíciót és frekvencia jogokat a felek a megállapodás alapján bizalmasan kívánják kezelni, ugyanakkor ezzel a bejelentéssel a 4iG S&D megerősíti, hogy az MoU jelentős mértékben hozzájárul a HUSAT program sikeres működéséhez

− írták.