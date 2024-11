Majd leszögezte, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagjai között hazánk nemzetközi értékelések szerint a hetedik legversenyképesebb adórendszerrel rendelkezik, a társasági adót és a magánszemélyek adózását tekintetve például a negyedik, illetve az ötödik helyen állunk.

A miniszter kiemelte, hogy jövőre sokkal nagyobb, három százalék feletti gazdasági növekedés várható Magyarországon.

„Számos, az elmúlt években eldöntött hatalmas beruházás fordul át termelésbe, a globális autóipar és a globális akkumulátoripar legnagyobb szereplői megkezdik a termelésüket Magyarországon, szoros összhangban és együttműködésben egymással” – jegyezte meg.

Végül hangsúlyozta, hogy bár az utóbbi években a legtöbb beruházást az autóiparhoz kapcsolódó cégek jelentették be, a mai nap folyamán azonban nem ez történt. „Ez mutatja azt is, hogy a magyar gazdaság az autóiparon túl is létezik. Ez egy sokszínű, kifejezetten diverzifikált, sok lábon álló, ezért stabil, erős, növekedni képes gazdaság” – jelentette ki.