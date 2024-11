A miniszter külön is érintett néhányat ezen gigaberuházások közül, például azt, hogy a CATL a kontinens legnagyobb elektromosakkumulátor-gyárát építi fel Magyarországon, amely jövőre kezdheti majd meg a termelését. Illetve emlékeztetett arra is, hogy a BYD hazánkban hozza létre első európai üzemét, ahol több százezer autót fognak előállítani. De tájékoztatása szerint további beruházások is tervben vannak.

"Ezen kínai befektetések segítik Magyarországon a gazdasági növekedést. És a legújabb technológiákat hozzák be, amelyek fejlesztik a nemzetgazdaságunkat, emelik a hozzáadott érték, a kutatás-fejlesztés, az innováció szintjét. Ezen beruházások emellett stabil munkahelyeket teremtenek, stabil jövőt kínálva családjainknak. És valóban lerövidítik az ellátási láncokat is, ezáltal biztonságot és stabilitást adva a mai veszélyes körülmények közepette is" - sorolta.

Ezek a beruházások többnyire azért jönnek Magyarországra, mivel Magyarország a legbiztonságosabb helyszínt biztosítja Európában a kelet-nyugati együttműködés számára

- tette hozzá.

"Mi lettünk a német és kínai befektetők első számú találkozási pontja Európában (…) Ez jól mutatja azt, hogy a gazdasági semlegességi stratégiánk helyes. Sőt, ez az egyetlen helyes stratégia. És ez a stratégia fogja a jövő évet a magyar gazdaság egy fantasztikus esztendőjévé tenni a Kína és Magyarország közötti megerősített együttműködés révén" - összegzett a miniszter a közlemény szerint.