Vízszűrők típusai

A mechanikai szűrők célja, hogy eltávolítsák a vízből a nagyobb szennyeződéseket, például homokot, rozsdát, iszapot és más lebegő részecskéket. Ezeket általában a vízvezeték rendszer elejére vagy az ivóvízcsap alá helyezik. Az aktívszenes vízszűrők a víz ízét és szagát rontó anyagokat szűri meg, például klórt, vegyi anyagokat, nehézfémeket és szerves szennyeződéseket, ezeket is csapra szerelve, vagy központi vízszűrőként lehet használni.

A fordított ozmózis rendszerek kissé bonyolultabbak és drágábbak is, ugyanis kiszűrik a vízből az oldott szilárd anyagokat, sókat, nehézfémeket, baktériumokat és vírusokat. Kiválóan tisztítják a vizet, de fontos kiemelni, hogy eltávolítják a jótékony ásványi anyagokat is! Ezt a rendszert a konyhában, a mosogató alá szerelik. Az ioncsere rendszerek képesek lágyítani a vizet, mert eltávolítják a kalciumot és magnéziumot, amelyek vízkőlerakódásokat okoznak. Ezt is a vízvezeték-rendszer elején, a víz bevezetésénél kell felszerelni.