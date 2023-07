Miért van szükség az árfigyelőre?

A bárki számára ingyenesen elérhető szolgáltatás célja, hogy naprakész árinformációkat biztosítson. Ez a kormányzati elgondolás szerint erősíti a fogyasztók tájékoztatását és védelmét, valamint az érintett kiskereskedelmi láncok közötti versenyt,

amely az árak mérséklődését vonhatja maga után.

Az adatbázisnak köszönhetően az árváltozásokról naprakész információ kapható, így pedig az inflációs folyamatok is jobban láthatók. Arról nem beszélve, hogy a hatóságok számára is könnyebb az egyéb piaci magatartások vizsgálata.

Milyen boltok árai nézhetők meg az árfigyelőben?

Egyelőre csak a legnagyobb kereskedelmi üzletláncok kötelesek adatot szolgáltatni az áraikról. Ők azok a kereskedők, amelyeknek az előző üzleti évben elért nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot. Ez jelenleg az alábbi boltokra igaz:

Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.,

Auchan Magyarország Kft.,

Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.,

Penny-Market Kft.,

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.,

Tesco-Global Zrt.

Hogyan működik az árfigyelő?

A rendszer több funkciót is tartalmaz, így például fut rajta termékkereső és térképes kereső is. Az árfigyelő alapvetően a termék bruttó napi árát, korábbi árát és törzsvásárlói árát is nyilvántartja kereskedőnként és üzletenként. Hogy pontosan milyen élelmiszerek árát gyűjti a szolgáltatás, arról a cikk végén lévő keretes anyagunkban írtunk. Fontos tudni, hogy az adatokat minden esetben a kereskedő adja meg az árfigyelő rendszerbe tartozó termékkategóriákról és termékekről. A honlapon elérhető rangsorolás az egységár/darab ár szerint történik, a lista

a legolcsóbb egységártól a legdrágábbig jeleníti meg az árakat.

Az adatok frissülését a napi adatszolgáltatási kötelezettség biztosítja.