Magyarország mára akkumulátorgyártó nagyhatalommá lépett elő, 2021-ben a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója volt, ami nagy eredmény, ha figyelembe vesszük az ország méretét és lakosságszámát - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára pénteken Biatorbágyon.

Menczer Tamás a NIO kínai multinacionális autógyártó vállalat akkumulátor-cserélő állomásait gyártó biatorbágyi beruházásának ünnepségén hangsúlyozta: a folyamatban lévő autóipari beruházás is mutatja, hogy helyes volt a magyar kormány keleti nyitás politikája. Hozzátette, hogy egy bő évtizeddel ezelőtt a világban zajló beruházások mintegy 80 százalékát fedezték nyugati, és 20 százalékát keleti tőkéből, ami mára megváltozott, és a beruházások 70 százalékát finanszírozzák keleti tőkéből és 30 százalékát nyugatiból.

Magyarország mindig a kölcsönös tisztelet talaján állva építette a külpolitikáját, ami természetesen így van Kína esetében is - jelentette ki az államtitkár.

Menczer Tamás kifejtette: Magyarország az új autóipari korszak éllovasává vált a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek (HIPA) köszönhetően, amelynek a segítségével az elmúlt években 20 magyarországi településen jelentek meg zömükben ázsiai elektromos akkumulátoripari beruházók.

Tájékoztatott arról, hogy a NIO vállalat Biatorbágyon 5,6 milliárd forintos összértékű beruházást hajt végre, amelyhez a magyar kormány 1,7 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ezzel több száz munkahely jön létre - emelte ki.

Az államtitkár ismertetése szerint Biatorbágyon - Európában egyedüliként - olyan akkumulátorcserélő állomásokat gyártanak, ahová csak be kell hajtani az autóval, és a gép néhány perc alatt a teljes akkumulátor csomagot lecseréli egy feltöltött, azonos típusú akkumulátor csomagra. Ez a művelet csak néhány percet vesz igénybe, ami nagy különbség a hosszas töltési időhöz képest - tette hozzá.

A NIO 2025-ig több mint 4000 darab csereállomást tervez üzembe állítani, és ezekből 1000-et Kínán kívül. Biatorbágyon havonta 20 csereállomást fognak építeni - mondta Menczer Tamás. A KKM államtitkára tájékoztatása szerint a NIO cégcsoport 2021-es árbevétele megközelítette az 1700 milliárd forintot, és tavaly több mint 90 ezer elektromos járművet gyártott.

A rendezvényen részt vett Lihong Qin, a NIO Co. Ltd. társalapítója és elnöke is.