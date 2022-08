A kiemelt témák egyike, hogy megerősödött a magyar magán-egészségügyi piac, de mit terveznek a legnagyobb szolgáltatók? Arra is választ adnak az előadók, hogyan változik a fekvőbeteg-ellátás, mi hajtja a szolgáltatások iránti keresletet, milyen a szerepe a magán-egészségügyi szolgáltatók köré épülő szektoroknak.

Az állami egészségügy kapacitáskorlátai, a háztartások jövedelmi helyzetének szinte folyamatos javulása erőteljes keresletet generál a magán-egészségügyi szolgáltatások iránt. Az elmúlt hónapokban szintet lépnek a magáncégek, fekvőbeteg-kapacitásaikat kezdték el látványos tempóban feltölteni és bővíteni. Eközben az országos hálózatok kiépítése, a konszolidáció is zajlik a piacon. A magánszolgáltatók palettája szélesedik, de nem teljes – a szabályozási okok miatt nem is lehet az –, és közben az állami ellátás lehetőségei sem nevezhetőek teljesnek. Adódnak a kérdések: meddig tarthat ez az átmeneti állapot, miért nem optimális ez a helyzet a betegek szempontjából? Magához tér a közellátás az új kormány tervei nyomán? Akkorára nő a magánellátás, hogy megkerülhetetlenné válik az állam szempontjából is?

Elkezdődik egy jobb kooperáció a magánegészségügy és a szabályozó hatóság között, lekövetheti ezt a finanszírozás is, akár kiegészítő biztosítás formájában? Vagy egyszerűen a magán-egészségügyi biztosítások futnak fel? Szó lesz még digitalizációról, telemedicináról, betegutakról, humánerőforrás-megoldásokról, áremelkedésekről, vagyis a kilátásokról.