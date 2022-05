A virtuális térben megrendezett szakmai eseményt Magyarország Berlini Nagykövetsége szervezte együttműködésben az Agrárminisztériummal és a Német Mezőgazdasági Társasággal. Az üzleti fórum célja az volt, hogy a magyar mezőgépgyártók bemutatkozhassanak a német piacon és a későbbiekben együttműködések indulhassanak a két ország között. Az Agrárminisztérium a rendezvény által támogatta a hazai mezőgépgyártók nemzetközi piacra történő belépését, ezáltal is elősegítve a mezőgazdasági gépek értékesítését, beszállítását, valamint a közös gyártást - áll a közleményben.

A rendezvényt Györkös Péter, Magyarország berlini nagykövete és Philipp Schulze Esking, a Német Mezőgazdasági Társaság alelnöke nyitotta meg. Az Agrárminisztérium részéről Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár előadásában a magyar mezőgazdaság aktuális helyzetéről beszélt és ismertette fejlődési lehetőségeit. Beszédében kifejtette, hogy a kormány által 2021-ben meghirdetett Megújuló vidék, megújuló agrárium programnak mekkora jelentősége van a hazai agrárium versenyképességének fejlesztése szempontjából, illetve a környezet védelme érdekében, ugyanis ez adja a magyar Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv alapját is - írták.

Kiemelte, hogy a mezőgazdaság digitális átállását elengedhetetlen tovább növelni, hiszen ez az összes célkitűzést szolgálja

- tették hozzá.

Előadását követően Csanádi Tamás, a Mezőgépgyártók Országos Szövetségének elnöke tartott prezentációt a magyar mezőgazdaság gépgyártás helyzetéről, amely a 19. századtól napjainkig folyamatosan világszínvonalat képvisel. Ezt követően kilenc, a mezőgazdasági gépgyártás területén is aktív, kiemelkedően innovatív magyar vállalkozás mutatta be legújabb termékeit és fejlesztéseit: mások mellett drónokat, precíziós növénytermesztési rendszereket, valamint energiahatékonyságot növelő technológiát - áll a közleményben.

Az AM szerint az online fórum nagy lehetőséget jelentett a magyar mezőgépgyártók részére a piaci lehetőségeik szélesítésében, illetve nemzetközi kapcsolataik kiépítésében.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)