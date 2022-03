A tárcavezető az AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft. beruházásának átadásán hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány ellenére Magyarországon nem volt semmilyen ellátási zavar, a mezőgazdaság kiválóan teljesített, így a szektor kibocsátása tavaly meghaladta a 3000 milliárd forintot, s ezzel „történelmi csúcsot” is döntött.



Most van igazán nagy szükség a mezőgazdasági teljesítmény fenntartására, különös tekintettel arra, hogy az élelmiszerrel való önellátás képessége szó szerint létfontosságú üggyé, nemzetbiztonsági kérdéssé vált – fogalmazott.



Ennek kapcsán pedig leszögezte, hogy a kormány meghozta a szükséges döntéseket, az ukrajnai háborúra tekintettel előzetes bejelentési kötelezettséget vezetett be a gabonakivitelre, illetve 12,5 százalékról 80 százalékra emeli az agrártámogatások nemzeti kiegészítésének mértékét.



A mezőgazdasági gépek és járművek gyártásával foglalkozó AJG vállalat most átadott fejlesztésének értéke 565 millió forint, amelyhez az állam 282 millió forint támogatást nyújtott, így segítve 130 munkahely megtartását.



Beszédében Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy Magyarország a pótkocsik és félpótkocsik exportjában hetedik a világranglistában, miután a kivitel értéke az utóbbi tíz évben 2,5-szeresére nőtt. Mint mondta, részben ennek is köszönhető, hogy továbbra is a nemzetgazdaság gerincoszlopát adja a járműipar, amelynek termelési értéke idén januárban 11 százalékkal emelkedett.



A miniszter ezután kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig ötvenkét vállalat élt a kormány beruházásösztönzési programjával. Ennek keretében itt összesen 30 milliárd forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket 13 milliárd forintos állami támogatással, így segítve 12 ezer munkahely megőrzését.



Aláhúzta: a megyében a munkanélküliségi arány tíz év alatt a felére, 19 százalékról 10 százalék alá csökkent, miközben az ipari termelés értéke 400 milliárd forintról 1200 milliárd forintra nőtt. Majd hozzátette, hogy mára ez hazánk egyik legversenyképesebb régiója, amit az is jól mutat, hogy ide érkezett tavaly a harmadik legtöbb beruházás.

Borítókép: Szijjártó Péter (MTI/Balogh Zoltán)