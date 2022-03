A hazai tulajdonú vállalkozások folyamatos erősödésével csökken Magyarország kiszolgáltatottsága, ami kellő stabilitást biztosít a nemzetgazdaság számára - hangsúlyozta a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szerencsen.



A tárcavezető a Szerencsi Bonbon Kft. beruházásának átadásán kiemelte, hogy a családi cég 600 millió forintos fejlesztését az állam 282 millió forinttal támogatta, amiért cserébe a társaság kötelezettséget vállalt a 130 fős dolgozói állománya megtartására.



A projekt keretében új, 2300 négyzetméteres üzemcsarnok épült, illetve összevonták és fejlesztették a cég szerencsi telephelyeit.



Szijjártó Péter beszédében fontosnak nevezte a régi márka megerősítését, és úgy vélekedett, hogy a "fiatalkorunkból ismert magyar brandek újjáéledése a nemzeti öntudatunknak és büszkeségünknek is jót tesz". A fejlesztés kapcsán pedig rámutatott, hogy a magyar élelmiszeripar a "legsikeresebb napjait éli", amiben a csokoládégyártásnak is nagy szerepe van.



Arról is beszámolt, hogy az utóbbi másfél évtizedben egymás követték a különböző válságok, azonban a kormány sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően a nehézségek ellenére is egyre-másra jönnek létre a munkahelyeket teremtő beruházások.



Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy amikor összefogtunk, akkor nem volt számunkra lehetetlen - fogalmazott, hozzátéve, hogy a tavalyi rekordév volt a magyar gazdaság szempontjából.



A miniszter emlékeztetett, hogy a járvány idején megindított beruházásösztönzési program keretében 1434 vállalat fejlesztését támogatták, és a kedvezményezettek körülbelül 80 százaléka magyar tulajdonú cég volt. Mint kijelentette, ez is mutatja, hogy a gazdaság "nemzeti lába" egyre erősebb szerepet játszik, s a hazai tulajdonban lévő vállalkozások adják a nemzetgazdaság lelkét.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Szerencsi Bonbon Kft. beruházásának átadó ünnepségén Szerencsen 2022. március 23-án.