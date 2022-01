A játékok nélkülözhetetlenek a gyermekek hasznos időtöltéséhez, képességeik fejlesztéséhez, jogos szülői elvárás tehát, hogy használatuk biztonságos legyen.

Az ITM arra emlékeztetett, hogy akkreditált laboratóriumai minden évben ellenőrzik a hagyományos üzletek és az online áruházak kínálatát. A sérülések megelőzése érdekében a kockázatos szerkezeti kialakítású termékeket mechanikai, az egészségkárosító hatású összetételűeket pedig kémiai vizsgálatokkal szűrik ki.

A hatósági szakemberek a mintavételezésnél kifejezetten keresik a termékbiztonság szempontjából gyanúra okot adó tulajdonságokat. Így például a könnyen leváló apró alkatrészeket tartalmazó vagy az előírásoktól eltérő méretű árucikkeket gyűjtik be laborvizsgálatra.

A 2021-ben laboratóriumi ellenőrzésig jutott, összesen 83 féle játék között előfordultak farsangi jelmezek, álarcok, játékbabák, sípoló, villogó és világító játékok, a három év alattiaknak szánt építőjátékok, homokozókészletek is. Harminchét különböző termék megbukott a vizsgálatokon, a többi között a határérték feletti, egészségkárosító lágyítószer tartalom, az ütés vagy leejtés hatására kiszabaduló gombelemek okozta fulladásveszély miatt. Az ellenőrzés eredményeit összegző táblázat a Fogyasztóvédelmi portálról letölthető.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős államtitkár a közleményben hozzátette: a forgalomból kivonáson túl harminc típust a súlyos kockázatok miatt a vásárlóktól is visszahívtak tavaly.

Veszélyes játékok leggyakrabban a filléres vegyeskereskedésekből kerülnek elő, az ilyen helyeken mintavételezett portékák kétharmada problémás.

A kifogásolási sorban - sokkal kedvezőbb arányokkal - a játékbolt- és egyéb áruházláncok, majd a kisebb szaküzletek következnek. Az ellenőrök az internetes próbavásárlásoknál 2021-ben egyetlen kockázatos terméket sem találtak.

Az ITM közleménye arra is felhívta a figyelmet, hogy a játékok egész Európában számot tarthatnak a fogyasztóvédelmi hatóságok kiemelt figyelmére. Az uniós termékbiztonsági riasztási rendszerbe 2020-ban a legtöbb jelzés játékok miatt érkezett be. A 29 százalékos magyar arány valamelyest magasabb az uniós átlagnál, és hazánk esetében is első helyet ér. De több olyan tagállam akad, amelyik összes riasztásának felénél-kétharmadánál játékok miatt kongatja meg a vészharangot.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2022-ben is állandó fogyasztóvédelmi jelenléttel, tematikus vizsgálatokkal őrködik a családok, gyermekek biztonsága felett.

Az idei ellenőrzések középpontjában az otthoni használatra készült kültéri játékok (pl. hinták, csúszdák), a műanyag babák és fürdőjátékok, a megengedettnél nagyobb hangerejű akusztikus játékok állnak majd

- figyelmeztetett az ITM.

