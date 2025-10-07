október 7., kedd

Kiderült, ez a vacsora optimális időpontja

A vacsora időzítéséről szóló vita nem új keletű. Ami biztos: az étkezések időpontja, különösen a vacsoráé, jelentősen befolyásolhatja az egészségünket.

MW
Kiderült, ez a vacsora optimális időpontja

Hogy mikorra kell(ene) időzíteni a nap utolsó étkezését, régóta megosztja a táplálkozással foglalkozó szakembereket – írja a Mindmegette.hu.

Így határozzuk meg a vacsoraidőt

A gasztroportál cikke szerint mivel az emberek napi rutinja eltérő, így a vacsora pontos időpontját nem igazán lehet meghatározni. A cél: olyan időpontot kell találni, amely zökkenőmentesen illeszkedik az időbeosztásunkhoz, nem pedig szigorú, esetleg megvalósíthatatlan ütemtervet előírni.

Általánosságban elmondható, hogy

az ideális vacsoraidőpont a lefekvés előtt két-három órával van.

Ez az idő elegendő, hogy a szervezet az emésztési folyamatok nehezét elvégezze, lehetővé téve a megfelelő pihenést és a regenerálódást alvás közben.

Fontos azonban, hogy a vacsora ilyenkor már ne nehéz ételekből álljon, hogy ne terheljük meg nagyon a gyomrunkat.


 

